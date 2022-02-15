В эту пятницу к Земле приблизится астероид размером с Эмпайр-стейт-билдинг

Огромный астероид размером с нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг приблизится к Земле в конце этой недели, хотя, по данным системы отслеживания астероидов НАСА, столкновение с ним маловероятно

Этот астероид, получивший обозначение 2022 BH7, имеет предполагаемую ширину от 170 до 380 метров, что достаточно, чтобы вызвать крупную катастрофу на всем континенте. Но, к счастью, нас он не заденет.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Для сравнения, Эмпайр-стейт-билдинг примерно такого же размера, как и астероид 2022 BH7. Однако массивный космический камень вряд ли столкнется с Землей. Согласно текущим расчетам НАСА, он благополучно пролетит мимо Земли в пятницу на расстоянии около 2,9 миллиона километров. Для сравнения, Луна вращается вокруг Земли на расстоянии около 384 000 километров.

Согласно исследованиям Института науки Дэвидсона, образовательного подразделения израильского Института науки Вейцмана, астероид диаметром более 140 метров способен выделить количество энергии, в тысячу раз превышающее энергию, высвобожденную первой атомной бомбой, если он коснется Земли.

Как ранее писал Курсор, израильский волшебник Ури Геллер предупреждает НАСА, что инопланетяне гораздо более развиты, чем люди, и они скоро вторгнутся на Землю.

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