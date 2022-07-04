В Европе число заражений обезьяньей оспой выросло втрое

Около 90 процентов инфицированных (более 4500 человек) являются жителями Европы. Болезнь была обнаружена в 31 европейской стране.

За последние две недели число случаев заболевания обезьяньей оспой в европейских странах утроилось. Об этом объявил Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 51 стране мира было выявлено более 5 000 случаев заболевания. Около 90 процентов инфицированных (более 4500 человек) являются жителями Европы: болезнь была обнаружена в 31 европейской стране.

Следует отметить, что 99% пациентов — мужчины.

Клюге призвал европейские страны приложить больше усилий для борьбы с этим заболеванием.

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