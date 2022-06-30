Медик рассказал, что нужно съесть перед сном, чтобы худеть в течение ночи

Врач-эндокринолог, диетолог Анжелика Чиж предложила интересный и простой метод похудение. Причем, для этого вам нужно будет есть перед сном.
Об этом пишет mir24.
Медик объясняет, что в нашем организме до 12 ночи вырабатывается соматотропный гормон, он и сжигает жир. Для его выработки надо сделать два шага.
Первый шаг – съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг – лечь спать до 11 часов вечера. Утром на весах – минус 300 граммов, уверяет специалист.
Также Чиж назвала продукты, которые нельзя исключать при строгой диете. Во-первых, организму необходим белок, который содержится в нежирном мясе, курице, индейке, рыбе, яичных белках. Требуется также клетчатка, которой богаты зелень, овощи, злаки, бобовые. Не обойтись без фруктов и ягод – это кладезь витаминов и микроэлементов.
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