Медик рассказал, что нужно съесть перед сном, чтобы худеть в течение ночи

Оказывается, похудеть грамм на 300 за ночь можно, съев незадолго до сна яичные белки. Но важно соблюдать несколько простых условий.

Врач-эндокринолог, диетолог Анжелика Чиж предложила интересный и простой метод похудение. Причем, для этого вам нужно будет есть перед сном.

Об этом пишет mir24.

Медик объясняет, что в нашем организме до 12 ночи вырабатывается соматотропный гормон, он и сжигает жир. Для его выработки надо сделать два шага.

Первый шаг – съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг – лечь спать до 11 часов вечера. Утром на весах – минус 300 граммов, уверяет специалист.

Также Чиж назвала продукты, которые нельзя исключать при строгой диете. Во-первых, организму необходим белок, который содержится в нежирном мясе, курице, индейке, рыбе, яичных белках. Требуется также клетчатка, которой богаты зелень, овощи, злаки, бобовые. Не обойтись без фруктов и ягод – это кладезь витаминов и микроэлементов.

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