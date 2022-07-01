Израильтяне создали умную ткань, которая восстанавливает нервы при помощи электричества

Ученые протестировали «умную ткань» на крысах. Им удалось ускорить на 33 процента восстановление поврежденных нервов у подопытных животных.

Израильские исследователи из Техниона разработали материал, который ускоряет восстановление поврежденных нервов с помощью электричества.

Эффективность ткани задокументирована в рецензируемом журнале Nature Materials.

Этот материал ускорил восстановление нервов у крыс на 33 процента, и теперь его тестируют на людях.

Профессор Хеми Ротенберг сказал, что после дальнейшей разработки его можно будет использовать как для восстановления нервов, так и для временной стимуляции сердца после операций.

«После повреждения нервы восстанавливаются, но это происходит медленно, и пока это происходит, люди могут получить значительные повреждения. Мы решили ускорить этот процесс», — сказал Ротенберг в комментарии The Times of Israel.

«Наше решение представляет собой очень тонкий материал из силикона, которым можно обернуть нерв, пока рана открыта. Затем рану можно закрыть, а материал стимулировать светом», — сказал он.

Ранее наш сайт сообщал, что в США научились использовать насекомых для диагностики рака.

Кроме того, редакция Курсора писала, что ученые рассказали, какой витамин может снизить риск смерти на 57 процентов.

Еще напомним, что медики сделали пугающее открытие о раке молочной железы.