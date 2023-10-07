В Европе запустят поезда с душем в купе и одноместными капсулами

Инновационные поезда австрийских железных дорог начнут курсировать в декабре.

Поскольку железнодорожная революция в Европе продолжается быстрыми темпами, один из ее основных игроков решил улучшить обслуживание 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Австрийская государственная железная дорога (ÖBB), которая в последние годы возглавляет возрождение ночных перевозок, представила новый парк ночных поездов из 33 человек, который начнет курсировать в декабре 2023 года, пишет CNN.

Среди обслуживания выделяется одна вещь - ориентация на индивидуальных путешественников: в новых поездах есть одноместные койки в виде капсул, а также стандартные диваны и спальные вагоны.

Каждый из 7-вагонных поездов будет вмещать 254 пассажира и будет состоять из двух сидячих вагонов, трех купе-вагонов и двух спальных вагонов.

И они, похоже, собираются провести серьезную модернизацию традиционно спартанских спальных поездов. В спальных вагонах все купе будут иметь собственный санузел, включая душ.

Кровати будут зафиксированы, что, как обещает ÖBB, сделает их более удобными. А места для объемного багажа, включая спортивный инвентарь, коляски и шесть мест для велосипедов, станет больше.

Пассажиры могут выбирать из двухместных кают с ванными комнатами (на двухъярусных кроватях) в помещениях Comfort Plus или Comfort (последний немного менее просторный). Кушетки имеют по четыре спальных места в каждом купе, но без ванных комнат.

Настоящая инновация заключается в «мини-кабинах» — отдельных спальных местах в купе-вагонах, сложенных друг на друга в два ряда, как в общежитии, в котором каждый человек может изолировать свое личное пространство.

Индивидуальные путешественники получат уединение, а также тесное, но функциональное пространство с зеркалом на раскладном столе для завтрака, лампой для чтения, местом для хранения вещей и шкафчиками для обуви и сумок.

В каждом поезде также будет оборудовано купе для людей с ограниченными возможностями, вмещающее до двух инвалидов-колясочников плюс еще два человека, а также доступный туалет.

Как сообщал Курсор, во Франции представили поезд будущего.

Курсор писал ранее, что из-за работ по электрификации железных дорог в Израиле меняется расписание движение поездов, израильтян просят ознакомиться с обновленным графиком.