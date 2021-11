В Гане мать десятерых детей похоронили в гробу в виде мужского полового органа

Местный политик Габби Отчере-Дарко сообщил, что такая форма гроба была выбрана не случайно. Такой гроб предназначается для похорон матерей-героинь.

Об этом сообщает издание Pulse.

В Гане существует обычай хоронить людей в гробах, форма которых символизирует то или иное достижение покойного в жизни.

В частности, людей хоронили в гробах в форме рыбы, автомобиля и других предметов.

Однако стоимость подобного гроба может доходить до тысячи долларов.

I am told this was the final funeral rites with the casket of an amazing woman who died leaving behind 10 children from 10 different men here in Ghana. May she rest in p… pic.twitter.com/BWFaKO2oIS

— Gabby Otchere-Darko (@GabbyDarko) November 13, 2021