В Гане мать десятерых детей похоронили в гробу в виде мужского полового органа

10:02, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
Гроб фото
Гроб
Фото: pixabay.com

Жительницу Ганы, родившую десятерых детей, похоронили как мать героиню, в гробу в форме мужского полового органа.

Местный политик Габби Отчере-Дарко сообщил, что такая форма гроба была выбрана не случайно. Такой гроб предназначается для похорон матерей-героинь.

Об этом сообщает издание Pulse.

В Гане существует обычай хоронить людей в гробах, форма которых символизирует то или иное достижение покойного в жизни.

В частности, людей хоронили в гробах в форме рыбы, автомобиля и других предметов.

Однако стоимость подобного гроба может доходить до тысячи долларов.

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Автор материала:
Алекс Федоткин
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