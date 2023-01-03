В Германии агенты кремля настраивают Берлин против Украины — Reuters

По данным СМИ, прокремлевские агенты организуют в немецких городах акции под флагами россии и Германии, призывая немецкое правительство разорвать связи с западной коалицией и пойти на примирение с кремлем.

В Германии действует сеть прокремлевских агентов, пытающихся настроить Берлин против Украины, распространяя прокремлевскую риторику и выступая против поддержки ФРГ Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, прокремлевские агенты организуют в немецких городах акции под флагами россии* и Германии, призывая немецкое правительство разорвать связи с поддерживающей Украину западной коалицией и пойти на примирение с кремлем.

Одну из подобных акций в Кельне в сентябре 2022 года посетило около двух тысяч протестующих, требовавших, чтобы Берлин пересмотрел свою поддержку Украины. На протесте один из правых немецких политиков Маркус Бейзихт, выступая с кузова грузовика, восклицал, что немцы «должны перестать быть вассалами американцев».

Журналисты установили личности агентов, причастных к продвижению прокремлевских идей в Германии с начала полномасштабной войны россии против Украины.

Среди них были и два протестующих в Кельне. Один из них – макс шлунд, бывший офицер воздушных сил россии. До переезда в Германию десять лет назад его звали ростислав теслюк. В последние месяцы он ездил на контролируемые россией территории востока Украины, а также участвовал в конференции в москве, где основным докладчиком был президент россии владимир путин. Билет в москву ему оплатило находящееся под санкциями ЕС российское государственное учреждение «россотрудничество».

Рядом с Шлундом возле сцены на протесте в Кельне был андрей харьковский, присягавший на верность обществу, поддерживающему войну россии против Украины. Ни шлунд, ни харьковский не ответили на вопросы Reuters, но в переписке в WhatsApp шлунд заявил: «Слава россии!».

По информации агентства, самые громкие агитаторы за изменения политики Германии иногда скрывают свои личности, используют псевдонимы, и имеют негласные связи с рф и находящимися под международными санкциями российскими организациями.

Власти Германии связали одного из людей, идентифицированных Reuters, с ультраправой идеологией. Он руководит немецкоязычным каналом в социальных сетях под названием «фан-клуб путина» и призвал в начале прошлого года к штурму немецкого парламента. В декабре 2022 года полиция Германии обвинила некоторых ультраправых представителей в сговоре с целью свержения государственного строя.

Как сообщал Курсор, Германия открыта для использования миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине в восстановлении, если будут решены юридические вопросы, а союзники пойдут по этому пути.

Ранее Курсор писал о том, что в начале декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что начиная полномасштабную войну против Украины, президент российской федерации владимир путин хотел разделить Европу на зоны влияния и блоки различных государств, однако добился противоположного результата.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!