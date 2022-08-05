В Германии не позволили выставлять разбитую военную технику рф

Бывший посол Украины в Германии заявил, что украинцы были шокированы тем, что районное управление Митте, района в Берлине, отклонило заявку «на «совершенно вынужденных основаниях»

В Берлине два музейных оператора хотят открыть выставку уничтоженной военной техники, но местные власти отклонили их заявку. Городские власти обосновали свой отказ тем, что такая мера неприемлема, поскольку она якобы затрагивает внешнеполитические интересы Германии.

«Уничтоженная военная техника россии*, которая будет выставлена в самом центре Берлина, должна дать возможность людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение», — сказал Андрей Мельник, бывший посол Украины в Германии.

Мельник добавил, что украинцы были шокированы тем, что районное управление Митте, района в Берлине, отклонило заявку «на «совершенно вынужденных основаниях». Сейчас он требует разрешения на проведение выставки и обратился к мэру Берлина Франциску Гиффи.

«Эта отмена — скандал! Я призываю мэра и окружное управление отменить это шокирующее решение и разрешить проведение выставки в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной», — написал Мельник в Twitter.

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