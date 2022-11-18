В Германии обстреляли дом раввина

Взрывных устройств ни в синагоге, ни на окрестной территории обнаружено не было.

Четыре выстрела были произведены по дому раввина, расположенном недалеко от Старой синагоги в Эссене, Германия.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По сообщениям местных жителей, выстрелы, скорее всего, были произведены с использованием боевых патронов, а не из пневматического пистолета.

О пострадавших не сообщается. В полиции заявили, что в настоящее время непосредственной опасности для населения нет.

Когда были обнаружены пулевые отверстия, полиция обыскала район с собаками-ищейками. Взрывных устройств ни в синагоге, ни на окрестной территории обнаружено не было.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что «шокирован атакой на еврейскую жизнь в Германии».

«Антисемитизму не должно быть места. Наш долг — защищать еврейскую жизнь», — написал он в соцсети.

Старая синагога в Эссене в настоящее время является важным местом для немецко-еврейской культуры и истории. В синагоге регулярно проходят мероприятия и выставки.

Как сообщал Курсор, в ночь на среду, 16 августа, неизвестный напал на московскую хоральную синагогу, расположенную в Спасоглинищевском переулке.

Злоумышленник разбил в синагоге окно и оставил на стене надпись: «Нет больше сил». Кроме того, на рабочей почте сотрудников обнаружили письма, в которых отправитель насмехается над культурой еврейского народа.

Также Курсор информировал о том, что синагога в американском штате Висконсин неоднократно подвергалась вандализму во время праздника Суккот. Окна религиозного учреждения в Расине разбивали кирпичами. В каждом случае в окна здания бросали кирпичи, в двух случаях разбивались стекла.