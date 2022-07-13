В Германии рассказали, когда полностью откажутся от угля и нефти из россии

По словам заместителя министра финансов Германии Йорга Кукиса, с 1 августа ФРГ прекратится импорт российского угля, а с 2023 года — российской нефти.

Об этом сообщает Reuters.

«Через несколько недель мы откажемся от российского угля. Каждый знает историю нефтепровода Дружба, который уже являлся инструментом советской империи в Восточной Европе. Избавиться от этой зависимости не простое дело, но это то, чего мы достигнем через несколько месяцев», — сказал Кукис.

Политик отметил, что Германия намерена отказаться от импорта российского угля с 1 августа, а нефти – с 31 декабря 2021 года.

По его словам, основная задача для правительства Германии — заполнение огромной дыры, которая образуется после того, как ЕС откажется от 158 млрд кубометров газа в год, поставки которого велись из россии.

31 мая лидеры Европейского союза согласовали шестой пакет санкций против россии. Это пакет предусматривает существенное ограничение импорта нефти из россии.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщали о том, что двое солдат из Германии по своей инициативе хотели взорвать Крымский мост. Взрывчатку и оборудование для этого военнослужащие собирались достать нелегально. Прокуратура Киля в настоящее время проводит расследование в отношении солдат по подозрению в групповом воровстве.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф.

Еще напомним, что в Госдепе США рассказали об одной особенности путина.