В Госдепе США рассказали об одной особенности путина

По словам официального представителя Государственного департамента США Андреа Калан, Соединенные Штаты не знают, что российский президент владимр путин хочет делать.
Об этом дипломат заявила в интервью главреду издания «Гордон» Алесе Бацман.
По словам Калан, поведение российского лидера «непредсказуемое»и только ему известны его дальнейшие шаги и действия.
«Путин непредсказуемый… Мы не знаем, что он хочет делать. Только президент рф знает, какие шаги у него будут», — заявила Калан.
Кроме этого, дипломат добавила, что на сегодняшний день в повестке дня на первом плане только одна тема — это широкомасштабная агрессия рф против Украины.
«Есть и другие угрозы — COVID-19, изменения климата, но на первом месте — агрессия путина против Украины, война в Украине», — отметила она.
Ранее Курсор писал, что солдаты рф продают информацию о расположении своих войск. Украинская разведка опубликовала перехват разговора российской девушки с солдатом, в ходе которого она рассказала о том, как один из полковников сдал иностранным службам информацию о расположении войск рф.
Курсор сообщал, что израильский офицер объяснил, почему война в Украине может затянуться на 10 лет. Украина и россия не проводят переговоры друг с другом, так как обе стороны пока не устраивают концепты завершения войны.
Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!