В Госдепе США рассказали об одной особенности путина

09:39, Сегодня
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владимир путин президент россии фото
Фото: depositphotos.com

В Госдепе заявили, что невозможно предсказать дальнейшие шаги президента рф владимира путина*.

По словам официального представителя Государственного департамента США Андреа Калан, Соединенные Штаты не знают, что российский президент владимр путин хочет делать.

Об этом дипломат заявила в интервью главреду издания «Гордон» Алесе Бацман.

По словам Калан, поведение российского лидера «непредсказуемое»и только ему известны его дальнейшие шаги и действия.

«Путин непредсказуемый… Мы не знаем, что он хочет делать. Только президент рф знает, какие шаги у него будут», — заявила Калан.

Кроме этого, дипломат добавила, что на сегодняшний день в повестке дня на первом плане только одна тема — это широкомасштабная агрессия рф против Украины.

«Есть и другие угрозы — COVID-19, изменения климата, но на первом месте — агрессия путина против Украины, война в Украине», — отметила она.

Ранее Курсор писал, что солдаты рф продают информацию о расположении своих войск. Украинская разведка опубликовала перехват разговора российской девушки с солдатом, в ходе которого она рассказала о том, как один из полковников сдал иностранным службам информацию о расположении войск рф.

Курсор сообщал, что израильский офицер объяснил, почему война в Украине может затянуться на 10 летУкраина и россия не проводят переговоры друг с другом, так как обе стороны пока не устраивают концепты завершения войны.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Таня Нати
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