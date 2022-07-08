Двое солдат из Германии по своей инициативе хотели взорвать Крымский мост — СМИ

Взрывчатку и оборудование для этого военнослужащие собирались достать нелегально. Прокуратура Киля в настоящее время проводит расследование в отношении солдат по подозрению в групповом воровстве.

Двое солдат Бундесвера планировали подорвать Крымский мост, которые соединяет оккупированный россией* полуостров Крым с Краснодарским краем.

Об этом пишет портал rnd.de.

Полицейское расследование пришло к выводу, что это была личная инициатива военнослужащих. Они обсуждали свой план по телефону, тогда как их разговор прослушивала полиция.

Взрывчатку солдаты планировали достать взрывчатку нелегально. В ночь на 22 мая мужчины хотели проникнуть в расположение роты водолазов-минеров на военно-морской базе в городе Эккернфёрде. Затем они хотели выехать с оборудованием на территорию Украины. Правда, их задержала немецкая полиция.

Также в подготовке взрыва принимали участие около 10 других участников. Четверо из них тоже служили в армии Германии.

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