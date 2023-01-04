В Германии сделали жесткое заявление о путине

По словам главы немецкого МИД, российский президент отвечает на дипломатические усилия «все большим и большим насилием».

У российского руководства нет желания завершать войну в Украине посредством дипломатии.

Об этом в интервью Table Media заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она призвала к продолжению всесторонней поддержки Украины, «пока это будет нужно».

По словам Бербок, президент рф* отвечает на дипломатические усилия «все большим и большим насилием, так как путин следует империалистической идее, согласно которой «международные соглашения действуют лишь до тех пор, пока они ему полезны».

Министр напомнила, что попытки убедить хозяина кремля прекратить войну продолжаются уже десять месяцев.

«К сожалению, несмотря на все международные усилия, не видно, что путин планирует прекратить свои жестокие атаки в 2023 году», — сказала Бербок.

По ее словам, на примере оккупированных россией территорий «мы знаем, к чему приведет то, что некоторые сейчас называют компромиссом: подвергать женщин изнасилованию, мужчин убийствам и пыткам, детей — похищению».

«Если Россия прекратит бомбардировки и отзовет своих солдат, у нас будет мир. Если Украина перестанет воевать, Украины больше не будет. … Мы сильнее войны путина», — подытожила Бербок.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.