В Google объявили о прекращении работы игрового сервиса Stadia и назвали причину

Компания Google планирует закрыть свой облачный игровой сервис Stadia в январе, сославшись на низкий спрос со стороны клиентов. Это произойдет в срок более чем через три года после его запуска.

Фил Харрисон, вице-президент и генеральный менеджер Stadia, заявил, что потребительский игровой сервис «не получил той популярности среди пользователей, на которую рассчитывали».

Об этом 1 октября он сообщил в своем блоге.

По словам Харрисона, Google планирует возместить клиентам «все покупки оборудования Stadia, сделанные через Google Store. Также это касается всех покупок игр и дополнительного контента в магазине Stadia.

Google запустил Stadia в 2019 году, что превратило ее одним из нескольких технологических гигантов, инвестирующих в игровой рынок. В то время некоторые описывали Stadia как Netflix для видеоигр, позволяя пользователям транслировать и получить доступ к играм через смартфоны, веб-браузеры и другие гаджеты, используя потоковое устройство Google Chromecast. Он обеспечивал консольное качество без громоздкого оборудования.

Эксперты отмечают, что были и более ранние признаки того, что Stadia испытывает трудности. В 2021 году в Google заявили, что прекратят выпуск видеоигр для своей платформы Stadia. Некоторым другим технологическим компаниям также пришлось переосмыслить свои игровые стратегии. В прошлом месяце Facebook заявил, что этой осенью закроет свое автономное игровое приложение. Этот шаг также связан с тем, что Google и другие технологические компании пересматривают подход к найму и инвестициям на фоне рыночного спада и опасений надвигающейся глобальной рецессии.

Ранее «Курсор» сообщал, что новый инструмент Google упрощает удаление данных о человеке из результатов поиска. У корпорации уже есть способ удалить определенную личную информацию из своих поисков, но это довольно сложный процесс, который включает в себя подачу запроса на удаление.