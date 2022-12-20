Атака рф на Херсон: опубликованы видео с мест попадания ракет по жилым домам

Россияне 42 раза обстреляли Херсонщину, 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

«Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. … Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Россияне попали в объект критической инфраструктуры, образовательное заведение, здание ХОГА, частные и многоквартирные дома», — говорится в сообщении.





В результате российских обстрелов погибли 2 человека, 3 человека получили ранения.



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