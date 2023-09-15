В Индии появился новый смертельный вирус, уже есть погибшие - врачи назвали его симптомы

Власти всеми силами пытаются сдержать вспышку опасного заболевания, но вирус , вероятно, очень заразен.

В Индии распространяется новый опаснейший вирус. По словам ученых, он может стать вскоре очередной общемировой проблемой.

Об этом сообщает The Washington Post.

В настоящее время индийский штат Керала пытается сдержать новую вспышку смертельного вируса Нипах. Вирус, по оценкам ученых, вероятно, быстро распространяется, а потому его важно сдержать на начальном этапе, пока ситуация не вышла из-под контроля. Известно, что погибли как минимум два человека.

Чтобы сдержать вирус, власти штата закрыли местные школы, несколько деревень объявлены зонами сдерживания, выявлено 950 контактов, 213 из которых относятся к "высокому риску". Людей призвали не паниковать, а "относиться к этой ситуации с осторожностью", чтобы сдержать болезнь.

По данным издания, с 2018 года в Керале произошло четыре вспышки Нипах, последняя из которых произошла в 2021 году, когда штат также боролся с волной Covid-19.

По оценкам ВОЗ, уровень смертности от вируса Нипах составляет от 40 до 75 процентов. Индийские СМИ сообщают, что штамм, выявленный в Керале и известный как бангладешский штамм, имеет высокую смертность, но менее заразен.

Симптомы заболевания разнообразны. Более легкие симптомы включают лихорадку и головные боли, рвоту, боль в горле и мышечные боли. В тяжелых случаях у пациентов могут возникнуть острые инфекции, такие как энцефалит и проблемы с дыханием. Другие зарегистрированные побочные эффекты включают судороги, которые могут привести к изменениям личности или коме.

Как писал "Курсор", накануне минздрав обратился к израильтянам с новым призывом из-за роста заболеваемости COVID-19.