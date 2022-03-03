На работницу Библейского зоопарка напал тигр

В Иерусалимском зоопарке сообщили, что инцидент произошел во время «обычного утреннего кормления». Работница проникла в клетку с тиграми и по неизвестной причине подверглась нападению – ей ампутировали часть пальца.

Работница Библейского зоопарка в Иерусалиме, которая сегодня, 3 марта, зашла в клетку с тиграми, чтобы покормить их, была укушена одним из них и получила ранение в руку.

24-летняя работница была быстро эвакуирована в больницу Хадасса Эйн Керем, где ей оказали медицинскую помощь.

В Библейском зоопарке сообщили, что инцидент произошел во время обычного утреннего кормления, при этом не уточнили, какие могут быть причины произошедшего: «В зоопарке сразу позвонили в МАДА и осторожно сопровождали работника, — сказали в зоопарке. — Мы придерживаемся строгих процедур при работе с животными. Вопрос будет изучен, и рабочие процедуры будут соответствующим образом отточены. Мы желаем сотруднице полного лечения и надеемся на ее скорейшее возвращение в команду по уходу».

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