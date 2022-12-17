В Индии женщина провела ночь с мужчиной и нечаянно похитила его сына

26-летняя Решма Бхигаде из города Нгапур, (Индия), провела с мужчиной одну ночь и случайно похитила его семилетнего сына Мантхана Вагхаде.

Об этом сообщает The Times of India.

Женщина ушла из дома вместе с сыном из-за размолвки с мужем и познакомилась с мужчиной по имени Акаш. Мужчина со своим сыном жил на стройке, так как был в ссоре с женой, которая проживала отдельно от семьи с двумя другими детьми.

Решма и Акаш провели ночь вместе. Утром женщина пошла погулять со своим сыном и взяла Мантхана, получив разрешение его отца.

Спустя некоторое время Решма поняла, что забыла обратную дорогу к стройке, где стояла хижина ее случайного любовника. Так как у нее не было мобильного телефона, она не могла позвонить Акашу, и решила отвезти Мантхана к родне в город Чхиндвара.

Через день жена Акаша приехала к нему увидеться с сыном. Там она узнала, что Мантхан пропал. Взволнованная женщина сразу же обратилась в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти Решму и мальчика. Женщину арестовали и обвинили в похищении ребенка. По некоторым данным, она тоже якобы хотела обратиться к властям, чтобы вернуть Мантхана, но не смогла добраться до полицейского отделения.

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