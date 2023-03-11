В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

Жителей близлежащей общины призвали прекратить любую деятельность в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.

В субботу в Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Мерапи, выбросившего столб дыма на высоту до семи километров.

Об этом сообщает Reuters.

Вулкан, расположенный в регионе Джокьякарта, начал извергаться около 12:00 по местному времени, в результате чего потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км, сообщили местные власти.

Жителей близлежащей общины призвали прекратить любую деятельность в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера. В настоящее время эвакуация жителей не проводится.

Вулкан Мерапи, расположенный в регионе Джокьякарта, высотой 2963 метра – один из самых активных вулканов Индонезии.

«Это наблюдалось как одноразовое событие, было 5-6 лавин. Если охват будет продолжать увеличиваться, а расстояние будет больше 7 км, вероятно жителям будет рекомендовано эвакуироваться», – сказал местный чиновник.

Как сообщал Курсор, в феврале возле острова Вануату, расположенном в южной части Тихого океана, в Меланезии на архипелаге, состоящем из 83 островов, начал извергаться подводный вулкан Восточный Апиа.

В результате взрывов вулканический пепел разбросало на сотню километров. Местные власти посоветовали кораблям и самолетам держаться как можно дальше от восточного региона острова Апиа.

Этот подводный вулкан является одним из активных Последний раз он извергался в 2004 году. По данным СМИ, власти попросили людей держаться подальше от побережья, поскольку взрывы грунтовых вод могут вызвать волны цунами.

Напомним, что в пик извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который расположен в южной части Тихого океана, произошло удивительное явление — в небе в течение пяти минут появилось 25 500 молний.

Читайте также, что вулканы на Луне все еще извергались по крайней мере 2 млрд лет назад, примерно на 1 млрд лет позже, чем ученые считали ранее возможным.