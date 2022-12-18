В Ираке сожгли огромную партию запрещенных наркотиков

По словам чиновников, большая часть уничтоженных препаратов поступила из Ирана, источники также были в Ливане и Сирии.

В воскресенье, 18 декабря, в Ираке было сожжено около шести тонн запрещенных наркотиков, в том числе огромные кучи каннабиса, каптагона и кокаина.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что это стало самым большим уничтожением наркотиков за более чем десятилетие. Так, по словам министра здравоохранения страны Салеха аль-Хаснави, это первая «операция по уничтожению такого масштаба» с 2009 года.

В частности, были подожжены 350 килограммов кокаина и 54 миллиона таблеток, в том числе пять миллионов таблеток стимулятора амфетаминового ряда каптагона. Также были уничтожены кристаллы метамфетамина и гашиша.

По словам чиновника, большая часть уничтоженных наркотиков поступила из Ирана, но источники также были в Ливане и соседней Сирии.

Как сообщал Курсор, 14 декабря военнослужащие ЦАХАЛа застрелили бедуинов возле горы Хариф в Негеве при попытке переправить наркотики с Синая.

Армия обороны Израиля в данный момент расследует этот инцидент.

Ранее стало известно, что агенты под прикрытием арестовали в деревне Салиме, возле Шхема, разыскиваемого офицера военной разведки Палестинской автономии Абд аль-Ислама Исса.

«Курсор» сообщал, что 7 декабря ЦАХАЛ успешно предотвратил очередную попытку контрабанды наркотиков на границе с Египтом, в рамках чего было изъято примерно 140 килограмм неустановленного вещества. Согласно предварительной оценке, его стоимость составляет 6 миллионов шекелей.

Также Курсор информировал о том, что 27 ноября стало известно, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную попытку контрабанды наркотических веществ из Египта.

Солдаты ЦАХАЛа заметили несколько подозреваемых лиц, которые пытались что-то переправить в Израиль в районе территориальной бригады «Паран». Бойцы выехали на место и выяснили, что это была партия наркотиков весом 18 килограмм, их стоимость оценивается в 720 тысяч шекелей.