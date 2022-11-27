Солдаты ЦАХАЛа перехватили 18-килограммовую партию наркотиков

В воскресенье, 27 ноября, стало известно, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную попытку контрабанды наркотических веществ из Египта.

Об этом сообщает издание Maariv.

Солдаты ЦАХАЛа заметили несколько подозреваемых лиц, которые пытались что-то переправить в Израиль в районе территориальной бригады «Паран». Бойцы выехали на место и выяснили, что это была партия наркотиков весом 18 килограмм, их стоимость оценивается в 720 тысяч шекелей.

Наркотики были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

«Курсор» писал ранее, что в субботу, 26 ноября, на пляже в Тель-Авиве обнаружили 40 пакетов, в которых находился гашиш. Их вынесло морским течением к побережью.

Еще мы писали, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции. В сумке, изъятой солдатами, было 27 килограммов наркотиков.

Напомним, сотрудники полиции в Хайфе задержали пять человек, которые подозреваются в контрабанде десятков килограммов кокаина. Среди арестованных оказался отец известного израильского исполнителя.

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