В Иране диверсанты подожгли нефтяную скважину

На юго-западе Ирана неизвестные диверсанты подожгли нефтяную скважину, ситуацию с которой уже взяли под контроль.

Это произошло утром вторника, 13 сентября, в провинции Хузестан.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Сегодня утром неизвестные подожгли одну из скважин на месторождении Шадеган. Пожар был немедленно взят под контроль», – заявил глава государственной нефтегазодобывающей компании «Марун» Гобад Нассери и добавил, что сейчас эксперты оценивают нанесенный ущерб.

Местное телевидение сообщает, что мощность месторождения Шадеган составляет 110 000 баррелей сырой нефти в сутки. В провинции Хузестан, располагаемой на границе с Ираком, содержится большая часть запасов нефти на суше Ирана.

Ранее в Иране заявили об аресте нескольких подозреваемых в убийстве высокопоставленного полковника Корпуса стражей исламской революции Хасана Сайяда Ходаи. Ответственность за его смерть возлагают на Израиль.

Также «Курсор» сообщал о словах госсекретаря США Блинкена касаемо того, когда подпишут ядерную сделку с Ираном. Он считает, что ответ иранской стороны на предложенный ЕС проект соглашения «явно является шагом назад».

Помимо этого, министр обороны Ганц рассказал о военных объектах, создаваемых Тегераном на Ближнем Востоке. По его словам, Иран строит индустрию террора.