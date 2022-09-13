В Иране диверсанты подожгли нефтяную скважину

Это произошло утром вторника, 13 сентября, в провинции Хузестан.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
«Сегодня утром неизвестные подожгли одну из скважин на месторождении Шадеган. Пожар был немедленно взят под контроль», – заявил глава государственной нефтегазодобывающей компании «Марун» Гобад Нассери и добавил, что сейчас эксперты оценивают нанесенный ущерб.
Местное телевидение сообщает, что мощность месторождения Шадеган составляет 110 000 баррелей сырой нефти в сутки. В провинции Хузестан, располагаемой на границе с Ираком, содержится большая часть запасов нефти на суше Ирана.
Ранее в Иране заявили об аресте нескольких подозреваемых в убийстве высокопоставленного полковника Корпуса стражей исламской революции Хасана Сайяда Ходаи. Ответственность за его смерть возлагают на Израиль.
Также «Курсор» сообщал о словах госсекретаря США Блинкена касаемо того, когда подпишут ядерную сделку с Ираном. Он считает, что ответ иранской стороны на предложенный ЕС проект соглашения «явно является шагом назад».
Помимо этого, министр обороны Ганц рассказал о военных объектах, создаваемых Тегераном на Ближнем Востоке. По его словам, Иран строит индустрию террора.