В Иране парламент одобрил решение о присоединении к ШОС

Названо обязательное условие для вхождения в организацию, где состоят россия, Китай и другие страны.

Парламент Ирана одобрил законопроект, согласно которому страна присоединяется к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). За решение проголосовали 205 политиков из 290.

Об этом сообщает Tasnim.

Доклад о присоединении был подготовлен комиссией по нацбезопасности и внешней политике. Парламентарии утверждают, что «будущие документы» ШОС будут рассматривать «в соответствии с конституцией». По словам пресс-секретаря комиссии по национальной безопасности парламента Абольфазла Амуи, это условие является обязательным для вхождения в организацию.

О планах Ирана о вхождении в ШОС стало известно еще в сентябре. Организация основана странами «шанхайской пятерки» (Казахстаном, Киргизией, Китаем, *россией, Таджикистаном) и Узбекистаном, а также туда присоединились Индия и Пакистан.

Этой осенью Тегеран подписал меморандум о вступлении в ШОС, противодействующую альянсам, где доминируют США. Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян заявил, что благодаря подписанию документа его страна станет полноправным членом ШОС. По его словам, после этого начнется новое экономическое, торговое, транзитное и энергетическое сотрудничество Ирана с другими странами.

Ранее иранское информагентство обвинило Израиль в кибератаках.

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