В Иране Верховный суд удовлетворил апелляции двух приговоренных к казни

Верховный суд Ирана принял апелляции, которые подали двое участников акций протестов, приговоренных к смертной казни.

Об этом заявили в субботу иранские судебные органы.

Причиной назвали недостатки в сборе улик и нарушения в расследовании их дел, заявили в субботу судебные органы страны.

В заявлении ведомства указано: «Верховный суд принял апелляции Мохаммада Гобадло и Самана Саиди Ясина, обвиняемых в недавних беспорядках. В связи с недостатками расследования Верховный суд направил их в те же суды для повторного рассмотрения».

Первому заключенному, Гобадло, было предъявлено обвинение в убийстве агента полиции и ранении еще пяти человек во время протестов. Ясина, курда, читающего рэп о неравенстве, угнетении и безработице, обвинили в попытке убийства силовиков и пении революционных песен.

Общенациональные волнения вспыхнули в середине сентября после смерти 22-летней курдской иранки Махсы Амини, которая была арестована полицией нравов. Позже протесты переросли в массовое недовольство правящим режимом. При этоиранские власти считают Запад и США спонсорами и подстрекателями протестов населения.

В декабре в Иране были казнены двое протестующих: 23-летнего Мохсена Шекари обвинили в том, что в сентябре он заблокировал главную дорогу и ранил ножом члена военизированной группировки «Басидж». 23-летний Маджид Реза Рахнавард, которого обвиняли в том, что он зарезал двух членов «Басидж», был публично повешен на строительном кране.

Правозащитная группа ГРАНА сообщила, что по состоянию на пятницу было убито 506 протестующих, в том числе 69 несовершеннолетних. Также было убито 66 сотрудников сил безопасности. Предполагается, что 18 516 протестующих были арестованы, говорится в сообщении.

Правозащитники заявили, что иранские власти добиваются смертной казни по меньшей мере для 21 человека в рамках так называемых фиктивных судебных процессов, призванных запугать тех, кто участвует в народном восстании, потрясшем Иран.

Ранее Курсор писал, что Иран заявил об аресте четырех групп израильских шпионов.

Также напомним, Германия официально отказалась от экономического сотрудничества с Ираном.