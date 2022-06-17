В Иране убили еще одного офицера Корпуса стражей исламской революции — СМИ

В траурной листовке, размещенной в социальных сетях, говорится, что лейтенант аэрокосмического подразделения Стражей Исламской революции скончался 15 июня.

Средства массовой информации, связанные с оппозицией в Иране, сообщили сегодня в пятницу о том, что был убит еще один офицер Воздушно-космических сил КСИР.

Согласно траурному плакату, размещенному в социальных сетях, лейтенант Корпуса стражей исламской революции умер на северо-западе Ирана 15 июня.

Вахаб Премарзян был офицером аэрокосмической дивизии гвардии и, по-видимому, погиб в городе Мараге.

В отличие от недавних случаев гибели членов Стражей исламской революции, на листовке отсутствует слово «мученик», и указано лишь, что Премарзян «умер» 15-го числа месяца, то есть в среду.

КСИР не прокомментировал его смерть.

В последнее время произошло множество загадочных смертей иранцев, связанных с военными проектами.

Как сообщили в понедельник иранские СМИ, два члена КСИР, которые также входили в состав аэрокосмического подразделения, погибли как «мученики» в Иране в результате отдельных инцидентов в минувшие выходные. Этот термин обычно обозначает тех, кто выполняет важные задания.

Third IRGC officer reported dead within a week in Iran https://t.co/ssGUHLdc8g — The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 17, 2022

Однако пока официального подтверждения нет, так как иранские официальные лица никак не комментируют этот вопрос.

Ранее Курсор писал, что лидер РААМ заявил, что, возможно, пришло время объявить досрочные выборы.

Курсор также сообщал, что Мерав Бен-Ари заявила, что Израиль идет к новым выборам. «Я очень люблю этот Кнессет, свою работу и правительство. Я оптимистичный человек, всегда верила в правительство, но теперь думаю, что будут выборы», — заявила Бен-Ари.