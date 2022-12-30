В иранской авиакомпании рассказали, как Тегеран научился обходить санкции

В Тегеране нашли обходной путь для получения самолетов в авиакомпанию, связанную с КСИР.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Через турецкие компании запчасти для самолетов Airbus в больших количествах поступают в иранскую компанию «Mahan Air».

Авиамеханик, рассказавший детали сделок на условиях анонимности из-за высокого риска, сообщил: «Turkish Airlines продал нам два самолета А340, которые были разобраны в Стамбуле. В 2021 году части самолета были отправлены в Иран через россию*, потом к нам».

По словам сотрудников Mahan Air, Turkish Airlines, видимо, зная, кто является конечным получателем запчастей, также продает авиационные детали и оборудование компании Tarmac Aerosave в Испании и Франции, одному из крупнейших поставщиков запчастей для пассажирских самолетов.

На заводах этой компании разобранные детали проходят ремонт, затем отправляются к турецким посредникам, которые, в свою очередь, доставляют груз наземным транзитом в Иран.

«Были случаи, когда запчасти из Испании и Франции везли через Иран якобы для эмиратской компании «Этихад», но попадали они все равно на Mahan Air», — добавил сотрудник иранской компании.

Также он рассказал, что речь идет не только о запчастях: «Airbus A340-642 в настоящее время проходит масштабное техническое обслуживание в ангаре аэропорта Хомейни. Говорят, его собираются сдать в аренду Венесуэле. Наши сервисные компании недавно закупили дополнительные детали во Франции и Испании, в том числе двигатели, через турецкие компании».

Поступление бывших турецких самолетов в руки Ирана имеет и другие пути: несколько дней назад четыре самолета Airbus A340-311/313 вылетели из Южной Африки в Узбекистан. Во время полета пилоты объявили ЧП и изменили маршрут, отключив систему слежения. На практике Mahan Air приобрела эти четыре самолета через подставные компании или посредников в Южной Африке, Гонконге и Буркина-Фасо.

Чтобы обойти санкции и получить самолеты, Mahan Air годами культивировал сеть посредников в Армении, Ираке, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и других странах.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!