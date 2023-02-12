В Испании железнодорожная компания потратила 258 млн евро на поезда, слишком большие для тоннелей

Министерство транспорта отреагировало, уволив двух чиновников и заверив, что новый подвижной состав будет готов к лету.

В Испании топ-менеджеры компаний Adif и Renfe были уволены после того, как выяснилось, что заказанные ими пригородные поезда слишком велики, чтобы проходить туннелями на своих маршрутах.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что июне 2020 года Renfe заключила контракт общей стоимостью 258 млн евро на поставку 31 поезда с испанским производителем CAF. Поезда предназначались для северных горных районов Астурии и Кантабрии. Первые поезда будут готовы в октябре 2024 года.

Высокопоставленное чиновник министерства транспорта Испании Ксавье Флорес подтвердил, что возникла «проблема, связанная с размерами поездов». Он добавил, что региональная железнодорожная линия «особая», а ее тоннели «меньше обычного».

Ошибка вызвала негодование в Испании среди общественности. Глава правительства Кантабрии Мигель Анхель Ревилья назвал это «монументально проваленной работой».

Министерство транспорта отреагировало, уволив двух чиновников и заверив, что новый подвижной состав будет готов к лету.

Как сообщал Курсор, осенью 2022 года в Испании начала работу новая компания высокоскоростных железнодорожных перевозок Iryo. Она рассчитывает перевозить около восьми миллионов пассажиров в год.

Первый высокоскоростной поезд отправился по маршруту Мадрид — Сарагоса — Барселона, а с середины декабря текущего года компания планирует запустить поезда, соединяющие Мадрид с Куэнкой и Валенсией. В следующем году рейсы увеличатся и будут курсировать в другие города.

Как сообщал Курсор, в Нагарии в вагоне поезда оставили коляску с двухмесячным младенцем.

Ранее мы писали о том, что техническое обслуживание поездов в Шаббат будет сокращено.