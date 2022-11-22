В Италии нашли обломки редкой подводной лодки Королевского флота

В Адриатическом море в Италии были найдены обломки подводной лодки, предполагается, что это был корабль ее Величества «Регент», затонувший в 1943 году.

Об этом пишет издание Daily Express.

Дайверы Военно-морской лиги нашли подлодку, находившуюся на глубине 75 метров в перевернутом состоянии. Исследователь Фабио Бишотти рассказал, что не сразу понял, что это обломки «Регента», но после детального изучения судна он обратил внимание, что конструкция была британская.

Еще на то, что это именно подлодка Королевского флота, указывают сведения, что корабль затонул в результате взрыва. А пропавший корабль с 1943 года, согласно подтвержденной теории, пошел ко дну из-за дрейфующей мины. Предполагается, что на его борту находилось 62 человека.

Отмечается, что «Регент» должен был возвращаться на базу в Бейрут, Ливан. Однако этого не произошло. После инцидента на берег выбросило тела в форме, которую использовали британские подводники. Но этих лиц идентифицировать не удалось.

«Курсор» писал ранее, что во время исследования водоема в Норвегии археологи обнаружили на глубине 410 м в озере Мьеса корабль, который мог быть «свидетелем» грандиозных морских баталий.

Еще мы писали, что исследователям удалось обнаружить в Северной Ирландии обломки вертолета Королевского флота, который потерпел крушение в 1958 году. Детали местонахождения обломков пока не сообщают, но ученые продолжают исследовать местность.

Напомним, что археологи недавно обнаружили у берегов Израиля затонувший корабль, которому, как полагают, в общей сложности 1200 лет. Кораблекрушение датируется VII или VIII веком нашей эры.