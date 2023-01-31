В итальянской коммуне возобновили распродажу жилья за один евро

Для желающих приобрести недвижимость в Италии снова действует распродажа. На этот раз ее устроил муниципалитет Сант-Элия-а-Пьянизи — коммуны, расположенной в провинции Кампобассо.

Об этом пишет Idealista.

В населенном пункте можно за 1 евро прибрести один из восьми местных домов. Но покупатель должен внести специальный сбор. Плюс ко всему, новый владелец должен представить муниципалитету проект реконструкции дома в течение полугода после покупки. Как и в других регионах, на все ремонтные работы власти выделят 3 года.

Среди преимуществ приобретения недвижимости в Сант-Элия-а-Пьянизи выделяют низкую стоимость сбора, по сравнению с другими регионами, и минимум ограничений по реконструкции. То есть новым владельцам необязательно возвращать исторический облик здания.

Устраивая подобные распродажи местные власти пытаются помочь местной экономике и приумножить новые объекты недвижимости.

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на сайте города. После рассмотрения с покупателем свяжется нотариус, который оформит акт покупки. После этого необходимо подписать контракт с муниципалитетом. А дальше начинаются ремонтные работы.

«Курсор» писал ранее, что в течение 2022 года в некоторых израильских городах существенно подорожала аренда жилья. Например, в Нетании стоимость аренды 4-комнатной квартиры увеличилась на 30 процентов — до 6827 шекелей в месяц.

Еще мы писали, что СМИ назвали самую дешевую квартиру и самый дорогой дом в Израиле.