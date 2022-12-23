В Калифорнии во время Хануки расклеили антисемитские листовки

Жители Модесто возле единственной в городе синагоги обнаружили антисемитские листовки, помещенные в пакеты с застежкой-молнией и утяжеленные куриным кормом.

На третий день Хануки в городе Модесто (Калифорния, США) возле единственной синагоги были обнаружены антисемитские листовки.

Об этом сообщает портал Modesto Bee.

Отмечается, что «литература ненависти» была оставлена на подъездных путях к домовладельцам. Листовки содержали аналогичный антисемитский контент, обнаруженный в предыдущих случаях в Соединенных Штатах. Они также были помещены в пакеты с застежкой-молнией и утяжелены куриным кормом, как и в предыдущих случаях с антисемитскими листовками, которые были утяжелены камнями или рисом.

В Модесто за последние шесть месяцев произошло как минимум два аналогичных инцидента с антисемитскими листовками, сообщил раввин Конгрегации Шалом Бохнер.

Он отметил, что люди, которые делают это, пытаются разжечь ненависть, при этом «они меня точно не напугали: они укрепили мою решимость распространять свет и еврейскую идентичность».

Полиция Модесто призвала жителей задокументировать листовки, чтобы их можно было расследовать как преступления на почве ненависти.

«Люди смотрят в другую сторону, когда звучит ненавистная риторика. Мы помогаем и подстрекаем, если не отвечаем. Городские власти должны отреагировать на эти инциденты, должны быть сделаны публичные заявления»,— сказал раввин Бохнер.

Как сообщал Курсор, американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, официально сменивший имя на Ye, получил звание антисемита года в США.

Вторую строчку в позорном списке занял Моххамед Хадид – отец супермоделей Беллы и Джиджи Хадид.

Также Курсор информировал о том, что американское издание CNN разорвало отношения с продюсером «TeamHitler» после того, как организация Honest Reporting разоблачил его.

Наблюдательная неправительственная организация сообщила, что продюсер CNN Идрис Муктар Ибрагим объявил себя членом «#TeamHitler» в Твиттере, описав террористов ХАМАСа как «борцов за освобождение, защищающих свою землю».