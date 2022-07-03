В Канаде домашний кот прогнал дикого медведя: храбрый поступок питомца хозяева сняли на видео

Питомец, увидев медведя, принял угрожающую позу. Выгнув спину и ощетинившись он начал подходить к незваному гостю. Лесной житель вынужден был бежать.

Домашний кот по кличке Тигр прогнал медведя от дома хозяев. Инцидент произошел в Норт-Ванкувере.

О случившемся рассказал хозяин кота Гэвин Старроки изданию Globalnews.

По его словам, он и его брат Кэмерон не были удивлены поведением Тигра. Кот уже давно гонял местных собак, а также крал курицу с кухни.

21 июня хозяева решили пострелять из водных пистолетов. Когда Гэвин выносил ящик с игрушками, к ним во двор зашел медведь. Ранее животное уже заходило на их улицу, но впервые подошло настолько близко.

Тогда отважный кот Тигр решил дать отпор гостю из леса.

«Я не сразу заметил Тигра перед собой — он храбро встал между мной и медведем!», — поделился Гэвин с журналистами.

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