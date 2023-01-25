В Канзасе собака застрелила своего хозяина: в полиции озвучили детали

По словам начальника пожарной охраны, 30-летний мужчина был застрелен в грузовике.

В субботу в округе Самнер, штат Канзас, скончался 30-летний мужчина из-за случайного выстрела из винтовки, вызванного тем, что на оружие наступила собака.

Это произошло в грузовике, припаркованном на Восточной 80-й улице, сообщили официальные лица.

По словам начальника пожарной охраны Веллингтона и службы скорой помощи Тима Хэя, когда собака наступила на винтовку, пуля попала в спину мужчине.

Хэй добавил, что персонал скорой медицинской помощи провел сердечно-легочную реанимацию мужчине, однако 30-летнюю жертву, имя которой не разглашается, не удалось спасти.