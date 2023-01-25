В Канзасе собака застрелила своего хозяина: в полиции озвучили детали

В субботу в округе Самнер, штат Канзас, скончался 30-летний мужчина из-за случайного выстрела из винтовки, вызванного тем, что на оружие наступила собака.
Это произошло в грузовике, припаркованном на Восточной 80-й улице, сообщили официальные лица.
По словам начальника пожарной охраны Веллингтона и службы скорой помощи Тима Хэя, когда собака наступила на винтовку, пуля попала в спину мужчине.
Хэй добавил, что персонал скорой медицинской помощи провел сердечно-легочную реанимацию мужчине, однако 30-летнюю жертву, имя которой не разглашается, не удалось спасти.
По его словам, еще один человек, находившийся за рулем, не пострадал.
Расследование продолжается. Официальные лица говорят, что, по-видимому, это был несчастный случай, связанный с охотой. По данным офиса шерифа округа Самнер, в задней части автомобиля также были обнаружены охотничьи принадлежности.
Личность потерпевшего и владельца грузовика, а также порода собаки пока не разглашается.
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