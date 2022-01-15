В Казахстане задержали вице-министра энергетики

В Казахстане задержан вице-министр энергетики. Его подозревают в необоснованном повышении цен на газ.

2 января в Казахстане вспыхнули протесты, которые сопровождались насилием, разрушениями и массовыми арестами. Граждане требовали отставки правительства и понижения цен на газ. Для урегулирования ситуации ОДКБ направило войска с миротворческой миссией.

Сегодня стало известно, что Жумабая Карагаева, вице-министра энергетики Казахстана, отправили под стражу на два месяца. Его подозревают в необоснованном повышении цен на газ.

Он не единственный, кого считают ответственным, кроме него задержаны руководители электронных торговых площадок и еще несколько человек, причастных к «необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области».

Об этом сообщает телеграм-канал Nexta.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что российские военные покинули Казахстан.

Войска были частью сил, направленных в качестве миротворцев Организацией коллективного договора безопасности, в которой состоят шесть бывших советских республик. ОДКБ отправили около 2000 военных в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева.

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Стало известно о том, что полковник Комитета государственной безопасности Казахстана Азамат Ибраев был обнаружен мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане. Согласно сведениям, он упал с высоты.

Кроме того, в Таразе нашли мертвое тело начальника департамента полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова.

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