В Киев прибыл глава МИД Саудовской Аравии

Это первый официальный визит министра иностранных дел Королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений между странами.

В Киев прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений. Рассчитываю, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога», – сказал Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил Саудовскую Аравию «за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности».

Ранее Курсор писал, что Байден встретился в Киеве с Зеленским. Украинский лидер поприветствовал своего американского коллегу в Киеве.

Кроме этого, Байден в Киеве почтил память погибших бойцов ВСУ: под звуками сирены. В сети появились кадры, на которых запечатлен американский лидер Джо Байден. Журналисты утверждают, что лидер США побывал в Киеве на Михайловской площади.

Напомним, что СМИ сообщили о неожиданном визите Байдена в Киев: что известно. С раннего утра 20 февраля в украинской столице перекрыли дороги, образовались пробки. На улицах города много правоохранителей и полиции. Есть информация, что это связано не только с визитом международных делегаций, но и с неожиданным приездом президента США Джо Байдена.