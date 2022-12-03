В Киеве рассказали, что будет с ядерным оружием россии после победы Украины

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, оружием массового поражения не может владеть государство, которое ведет себя непредсказуемо.

После победы Украины в войне российская федерация* должна быть лишена ядерного оружия.

Об этом в интервью программе «Есть вопросы» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Наша победа — это когда российская федерация полностью убирается с нашей территории, когда российская федерация прекратит владеть ядерным оружием», — сказал секретарь СНБО.

По его словам, оружие массового поражения не может находиться на территории государства, которое ведет себя на геополитической арене совершенно непредсказуемо.

«Это как спички у детей: ядерное оружие у российской федерации. Она должна быть лишена его», считает Данилов.

На вопрос, верит ли он в то, что россию доведут до такого состояния, что она добровольно откажется от ядерного оружия, секретарь СНБО предложил подождать. Он напомнил, что еще 1 мая 1991 года мало кто верил в развал Советского Союза, а на красной площади в москве проходила традиционная демонстрация с участием лидеров ссср.

«А потом прошел короткий промежуток времени и уже в августе то явление, которое называлось «советский союз», практически прекратило свое существование. Тогда все происходило быстро. Давайте подождем», — предложил Данилов.

Как сообщал Курсор, россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.

Ранее Курсор писал, что Пентагон заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения рф в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!