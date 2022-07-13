Медики назвали самый простой способ улучшить здоровье сердца

Ученые американской кардиологической ассоциации обнаружили, что люди, которые постоянно не высыпаются, рискуют получить проблемы с сердцем, ожирением и диабет.

Специалисты заявили, что взрослые люди должны спать от 7 до 9 часов каждую ночь. От этого прямо зависит состояние их здоровья, в том числе, и слаженной работы сердца.

Об этом пишет CNN.

Эксперты объяснили: люди ночью проходят несколько циклов, состоящих из медленного и быстрого сна. Есть три стадии медленного сна, и лишь на третьей человек входит в глубокий сон, который полностью восстанавливает тело.

По словам экспертов, если человек просыпается среди ночи, то он не сможет перейти на более глубокие стадии. В этом случае это может привести к повышению артериального давления и уровня сахара в крови, что приведет к диабету. Эти состояния способствуют ухудшению здоровья сердца.

Потому медики рекомендуют всем наладить режим сна, а в случае длительных проблем со сном или бессонницы — обратиться к специалисту.

Чтобы максимально защитить свое сердце о болезней, врачи советуют правильно питаться и избавиться от привычки курения не только традиционных сигарет, но и вейпинга и пассивного курения. Кроме того, для контроля уровня липидов в крови измерять холестерин липопротеидов высокой плотности вместо общего холестерина. Стоит также регулярно измерять гемоглобин A1c, поскольку это является ключевым показателем для оценки риска диабета 2 типа.

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