Ученые рассказали, как быстро определить риск развития болезни Альцгеймера

Считается, что одним из факторов риска болезни Альцгеймера является то, как вы держите ручку и рисуете картинку. Новое исследование выявило потенциальную связь между этими факторами и болезнью Альцгеймера, предполагая, что анализ рисунков может быть полезным инструментом в когнитивных оценках.

Исследование было опубликовано в журнале JMIR Formative Research.

По словам исследователей, около 75% людей с деменцией не были поставлены правильные диагнозы. При этом поиск эффективного диагностического инструмента жизненно важен для раннего выявления болезней. Предыдущие исследования показали, что анализ того, как люди рисуют, может свидетельствовать о снижении когнитивных функций, но текущие тесты ограничены несколькими небольшими задачами и часто неточны.

«Хотя ясно, что черты рисования, связанные с движением и паузой, можно использовать для выявления когнитивных нарушений, большинство скрининговых тестов остаются относительно неточными. Мы задавались вопросом, что могло бы произойти, если бы мы анализировали эти черты, пока люди выполняли ряд различных задач по рисованию», — говорит старший автор профессор Тецуаки Араи.

Исследователи взяли выборку из 92 пожилых людей и попросили их порисовать. Во время самого процесса ученые проанализировали 22 различных особенности техники рисования. Ученые обращали внимание на давление на перо, паузы во время рисования, то, как люди держат перо, и скорость рисования. Затем эти результаты были введены в модель машинного обучения для классификации на «нормальное когнитивное поведение», «легкие когнитивные нарушения» (MCI) и болезнь Альцгеймера (AD).

Результаты показали, что люди с более низким когнитивным индексом, используемым для измерения способностей, демонстрировали более высокую вариабельность скорости рисования и того, как они держат ручку, а также больше останавливались во время рисования. Различия были больше между субъектами MCI и AD, чем между нормальным и MCI, что позволяет предположить, что тест можно использовать на людях с ранними признаками когнитивных нарушений, чтобы показать, могут ли они прогрессировать в AD.

«Наши результаты прокладывают путь к более совершенным скрининговым тестам на когнитивные нарушения», — сказал профессор.

Исследователи считают, что это можно использовать в качестве онлайн-самооценки, если собрать ее в доступную программу, что потенциально улучшит качество жизни будущих пациентов с болезнью Альцгеймера.

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