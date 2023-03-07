В Китае рассказали об «укреплении» отношений с рф: детали громкого заявления

Укрепление отношений с россией неизбежно перед лицом враждебности США, сказали в Китае.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ганзаявил, что Китай должен укреплять свои отношения с россией* перед лицом продолжающейся враждебности со стороны США.

На пресс-конференции, своем первом выступлении в качестве министра иностранных дел, Цинь изложил внешнеполитическую повестку Китая на ближайшие годы, представив свои отношения с россией как маяк силы и стабильности, а США и их союзники как источник напряженности и конфликта.

Цинь сказал, что американская сторона утверждала, что хотела превзойти Китай, но не стремилась к конфликту, «но на самом деле так называемая конкуренция американской стороны — это тотальное сдерживание и подавление, игра с нулевой суммой, в которой ты умираешь, а я выживу».

Цинь защищал тесную дружбу между Китаем и россией — отношения, за которыми пристально следит Запад в свете войны в Украине. Он сказал, что связи между Пекином и москвой «подают пример для глобальных международных отношений».

«Когда Китай и россия будут работать вместе, у мира появится движущая сила. Чем более нестабильным становится мир, тем важнее для Китая и россии неуклонно развивать свои отношения», — заявил он.

Он сказал, что между руководством двух стран существует «тесный контакт», а отношения «глав государств» составляют якорь отношений. «Стратегическое партнерство… несомненно, будет набирать силу», — заключил он.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.