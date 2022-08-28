В Китае в небе заметили необычное природное явление

В Китае местные жители заметили так называемые «перламутровые облака», которые образуются из-за рассеивания солнечного света каплями води или кристаллами льда.

В Китае местные жители заметили так называемые «перламутровые облака», которые образуются из-за рассеивания солнечного света каплями води или кристаллами льда.

Появление этого явления эксперты связывают с горными волнами. Во время столкновения в тропосфере воздушного потока с высоким горным хребтом, первый уходит вверх, огибает второго и после падает вниз, что и образует волну.

«Перламутровые облака» можно увидеть по всей нашей планете, но лишь при определенных условиях, потому что они требуют идеальное время, температуру и высоту. К счастью китайцев, на их территории все это совпало.

Интересно, что днем, на фоне рассеянного света, это явление незаметно, потому что оно очень тонкое. Однако, во время захода солнца и его спуска на пару градусов ниже горизонта, от кристалликов льда в облаках отражается свет. Вследствие этого возникает оптический эффект под названием «иризация», то есть радужное цветовое сияние. С его помощью облака приобретают разные оттенки.

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