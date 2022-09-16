В Китае за 20 минут сгорел 200-метровый небоскреб

В многоэтажном здании располагался офис государственной телекоммуникационной компании China Telecom, где хранилось 35 тонн топлива для серверов.

В китайском городе Чанша (провинция Хунань), 16 сентября в многоэтажном здании, где располагался офис государственной телекоммуникационной компании China Telecom, вспыхнул масштабный пожар. Об этом информирует портал huanqiu.com. Согласно сообщению, несмотря на усилия пожарников десятки этажей 200-метрового здания сгорели буквально за 20 минут.

О количестве пострадавших людей в здании пока неизвестно, однако, учитывая масштаб возгорания, речь может идти о сотнях погибших. По некоторым данным, в башне хранилось 35 тонн топлива для серверов, что может объяснить, почему огромное здание сгорело за считанные минуты.

Как сообщал Курсор, в середине августа по меньшей мере 35 человек погибли и 45 получили ранения во время пожара в церкви в египетском городе Гиза. Пожар вспыхнул, когда около пяти тысяч верующих собрались на мессу в церкви Абу Сифин в районе Имбаба, вызвав давку.

В церкви была деревянная отделка стен, из-за этого возгорание могло распространиться на большой площади.

Также Курсор информировал о том, что в середине июля в россии* произошел пожар на крупнейшем месторождении газа. На Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе на втором трубопроводе системы сбора газа, который расположен между установками подготовки газа, произошло падение давления и возгорание.

В результате инцидента никто не пострадал. Инцидент не повлиял на показатели добычи газа. Специальная комиссия определит причину пожара.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!