Подрыв «Северного потока»: в прокуратуре Германии озвучили новые детали

Прокуратура Германии подтвердила сегодня в среду, что обыскала судно в связи со взрывами, повредившими российский газопровод «Северный поток».

Обыски проходили с 18 по 20 января в связи с подозрением, что рассматриваемое судно могло перевозить взрывчатые вещества, использованные для разрушения частей трубопровода в сентябре 2022 года, заявили официальные лица Германии, добавив, что «личность преступников и их мотивы являются предметом обсуждения текущих расследований».

Вчера несколько немецких СМИ сообщили, что судно было арендовано польской компанией, принадлежащей украинцам. Сообщается, что немецкие следователи установили, что судно отплыло из Ростока 6 сентября 2022 года и находилось в районе, где произошли взрывы. Они также обнаружили на корабле следы взрывчатки.

Отсетим также, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал журналистам перед встречей министров обороны ЕС в Стокгольме: «Мы знаем, что была атака на газопровод «Северный поток», но мы не смогли определить, кто за этим стоял».

«В настоящее время проводятся национальные расследования, и я думаю, что нужно подождать, пока они не будут завершены, прежде чем мы скажем что-то еще о том, кто за этим стоит», — заявил он.

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Кроме того, в Украине ответили на претензии к причастности к подрыву Северных потоков.