В кремле отреагировали на призыв Киева запретить россиянам въезд на Запад

«Это можно рассматривать только крайне негативно. Любая попытка изолировать россиян или россию — это бесперспективный процесс», — сказал Песков.

Кремль заявляет, что предложение президента Украины Владимира Зеленского запретить всем россиянам въезд в страны Запада — это чересчур и что в москве* это восприняли «крайне негативно».

Украинский лидер сказал The Washington Post, что нынешние санкции Запада против москвы слишком слабы, добавив, что Запад должен закрыть свои границы для россиян.

«Иррациональность мышления в данном случае зашкаливает», — заявил журналистам пресс-секретарь кремля дмитрий песков.

«Это можно рассматривать только крайне негативно. Любая попытка изолировать россиян или россию — это бесперспективный процесс», — добавил Песков.

«Курсор» писал ранее, что российские войска продолжают полномасштабную войну на территории Украины, и президент рф владимир путин неоднократно намекал, что может задействовать в ней ядерное оружие. Однако американский дипломат Курт Волкер считает, что глава кремля не пойдет на такой шаг.

Еще мы писали, что ходят слухи, что президент российской федерации путин составил план побега для себя и своих родных из страны, который реализует, когда проиграет войну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!