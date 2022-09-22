В кремле прокомментировали сообщения о бегстве мужчин призывного возраста из страны

В Кремле назвали преувеличением сообщения СМИ о массовом бегстве мужчин призывного возраста из страны после объявления путиным «частичной мобилизации».

Кремль заявляет, что сообщения о мужчинах призывного возраста, бегущих из россии* после объявления владимиром путиным частичной мобилизации, «преувеличены», сообщает Reuters.

Путин приказал провести рискованную мобилизацию после того, как его войска потерпели неудачу почти через семь месяцев после того, как они вторглись в Украину. Это первый призыв в россии со времен Второй мировой войны.

Многие в ответ попытались покинуть страну, и билеты на рейсы быстро стали забронированы, а стоимость билетов взлетела до небес.

Ранее Курсор писал, что сегодня в четверг министерство алии созывает экстренное совещание по репатриации для евреев из рф. Так, министр алии Пнина Тамано-Шата и министр финансов Авигдор Либерман готовятся принять волну репатриации, вызванную бъявлением главы рф путиным «частичной мобилизации».

Напомним также, что со вчерашнего вечера в россии были зарегистрированы огромные пробки на пограничных переходах с Грузией из-за того, что многие граждане пытались покинуть страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!