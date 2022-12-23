«Рф сокрушит Patriot»: в кремле прокомментировали громкое заявление путина

Кремль заявил, что рф* добилась значительного прогресса в «демилитаризации» Украины, что является одной из первоначальных целей российского вторжения 10 месяцев назад.
Официального представителя кремля дмитрия пескова на брифинге спросили о комментариях президента владимира путина о том, что военно-промышленный комплекс Украины «если не полностью обнуляется, то быстро к этому стремится».
Песков заявил журналистам: «Можно констатировать значительный прогресс в направлении демилитаризации».
Глава рф* заявил вчера, что «все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами», подразумевая, что Украина в конечном итоге будет вынуждена уступить территорию в обмен на мир.
Он также назвал поставки США ракет Patriot Украине устаревшими и сказал, что российские ракетные системы смогут их сбить.
Путин сказал: «ПВО Патриот устарело. Противоядие всегда найдется… Россия сокрушит систему «Патриот»».
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Кроме того, ЕС жестко высказались об участии Ирана в войне россии против Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.