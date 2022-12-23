Взрыв машины фсб в Мелитополе: стали известны жуткие подробности происшествия

Два сотрудника российских спецслужб находились в автомобиле, который взорвался в пятницу, 23 декабря, в оккупированном Мелитополе на юге Украины.

Об этом сообщили местные СМИ.

В белом Рено-Дастер, взорванном сегодня в центре города, обычно передвигались два сотрудника фсб* неславянской внешности. Утром они посетили тренажерный зал в районе Кировского рынка. Обычно они оставляли машину подальше и шли пешком на тренировку.

После занятий спортом они зашли выпить кофе в кафе-магазин «Торт» по проспекту Богдана Хмельницкого, который по чистой случайности находится напротив городского морга.

Затем они сели в машину и, когда сдавали назад, произошла детонация в моторном отсеке.

Одному боевику после взрыва оторвало ногу. Со стороны второго сотрудника спецслужб в машине заклинило дверь, и он фактически сгорел заживо. Шансов выжить у него не было.

Ранее Курсор писал про взрыв в Мелитополе: в центре города сгорел автомобиль оккупантских спецслужб.

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«Курсор» сообщал, что, по информации журналистов, окружение путина не знало о его намерении начать войну против Украины.

Помимо этого Байден заявил, что путин проиграет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!