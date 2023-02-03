В кремле рассказали, почему путин не завершает войну в Украине

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков* заявил сегодня утром, что война в Украине продолжится, поскольку Донбасс «еще не полностью защищен».

Его цитирует российское государственное информационное агентство ТАСС: «Донбасс еще не полностью защищен, поэтому спецоперация продолжается. На самом деле, мы должны защищать людей, которые там живут, пока эта цель не будет полностью достигнута. Это еще предстоит сделать».

Песков добавил, что «безопасность Крыма обеспечена надежно». Россия заявила об аннексии украинского региона Крым в 2014 году, что не получило широкого признания со стороны международного сообщества.

Тем временем Германия одобрила поставку основных боевых танков Leopard 1 в Украину из промышленных запасов, сообщила сегодня официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.

Он подтвердил, что «была выдана экспортная лицензия» на поставку частным поставщиком вооружений своих старых танков Leopard 1, но не предоставил дополнительных подробностей.

Издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что правительство Германии одобрило планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Украине 88 старых Leopard на общую сумму более 100 миллионов евро.

Поставки старых танков Leopard 1 из промышленных запасов могут быть осуществлены сразу после их ремонта, пишет издание. Однако проблемы с получением необходимых 105-миллиметровых боеприпасов все еще существуют, пишет издание.

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Еще мы писали, что по словам главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в рф есть люди, с которыми просто сотрудничать, поскольку они осознают, что их страна должна быть другой.