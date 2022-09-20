В Кутаиси освободили всех заложников и обезвредили грабителя банка

Местные СМИ пишут, что здание покинули все лица, а также сообщается о задержании злоумышленника. Помимо этого, на месте было слышно стрельбу, но неизвестно, кто именно начал стрелять.

Территорию вокруг банка огородили желтой лентой и заметна особая мобилизация правоохранителей.



Ранее мы рассказывали о приведении ЦАХАЛа в полную боевую готовность, потому что террорист, зверски убивший в Холоне 85-летнюю женщину террорист, может находиться где-то на свободе в Гуш-Дане.

Также «Курсор» сообщал, что сегодня, 20 сентября, минздрав Израиля назначил комиссию, которая должна расследовать обстоятельства скандала с перепутанным эмбрионом. Это произошло в клинике «Асута» в Ришон Ле-Ционе. Решение приняли для формулировки системных выводов и рекомендаций, которые должны помочь улучшить систему экстракорпорального оплодотворения в Израиле. Комитет должен их представить к концу года.

Помимо этого, сегодня, 20 сентября, на юге Израиля возле контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом перевернулась машина ЦАХАЛа. Вследствие ДТП военный получил ранения средней степени тяжести. Прибывшие на место медики оказали ему помощь и доставили в больницу. Также легкие травмы получили другие три военнослужащие.