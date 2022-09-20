ЦАХАЛ приведен в полную боеготовность: террорист, убивший 85-летнюю израильтянку, находится на свободе

Зверски убивший в Холоне 85-летнюю женщину террорист может находиться где-то на свободе в Гуш-Дане. На фоне этого силы безопасности привели в полную боеготовность.

Известно, что во вторник, 20 сентября, в Холоне пожилую израильтянку забили до смерти тяжелым предметом на улице Хашмонаим. Есть версия, что это произошло на национальной почве, а потому к расследованию подключили ШАБАК.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля«.

Есть опасения, что убийца 85-летней находится на свободе в Гуш-Дане, в центре Израиля. К поискам преступника подключились ЯМАМ и ЦАХАЛ, а также правоохранители привели в состояние полной боеготовности силы безопасности.

Ранее мы рассказывали, что в Хадере 33-летнюю женщину сбил поезд. Вопреки инструкциям, он въехал на территорию железнодорожной станции Кесария Пардес-Хана, что привело к столкновению с женщиной.

Также «Курсор» сообщал, что во вторник, 20 сентября, минздрав Израиля назначил комиссию, которая должна расследовать обстоятельства скандала с перепутанным эмбрионом. Это произошло в клинике «Асута» в Ришон Ле-Ционе. Решение приняли для формулировки системных выводов и рекомендаций, которые должны помочь улучшить систему экстракорпорального оплодотворения в Израиле. Комитет должен их представить к концу года.

Помимо этого, сегодня, 20 сентября, на юге Израиля возле контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом перевернулась машина ЦАХАЛа. Вследствие ДТП военный получил ранения средней степени тяжести. Прибывшие на место медики оказали ему помощь и доставили в больницу. Также легкие травмы получили другие три военнослужащие.