В Латвии объявлено чрезвычайное положение и закрыты приграничные с рф регионы

Политика путина, направленная на захват территорий других стран, вызывает ответную реакцию соседних государств. В частности, в Латвии введено особое положение и повышена боеготовность служб безопасности.

Правительство Латвии ввело чрезвычайное положение на фоне возможных угроз безопасности страны.

В связи с этим Латвия закрыла переход на границе с рф*.

Чрезвычайная ситуация объявлена с сегодняшнего дня, 28 сентября, и до 26 декабря. Районы, подпадающие под распоряжение — Алуксненский, Балвский и Лудзенский.

Власти Латвии прокомментировали: «В связи с мобилизацией в рф с целью активизации военных действий на территории Украины, а также необходимостью предотвратить возможные угрозы для внутренней безопасности Латвии, в стране введено чрезвычайное положение».

Большинство стран отгораживаются от россии. На границах Польши и Китая уже установлены заграждения и барьеры безопасности.

Ранее Курсор писал, что США активизировали контроль за любыми действиями россии около ядерного оружия. Действия военных в окружении путина, которые могут быть связаны с применением ядерного оружия, находятся под наблюдением американских спецслужб.

Также мы информировали, что в Украине сообщили, что перехватили около десятка иранских беспилотников над Уманью. Иранские боевые беспилотники были запущены россией из Крыма в сторону Умани, где в это время находились 23 тысячи израильских паломников.

Кроме того, наша редакция писала, что Израиль не признает результаты «референдумов» в Украине. МИД Израиля отреагировал на проведение владимиром путиным на оккупированных территориях Украины «референдумов» касаемо их присоединения к рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!