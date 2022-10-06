В Ливане зарегистрирован первый случай холеры с 1993 года

Случай заболевания опасным недугом был зафиксирован 5 октября в сельской местности на севере Аккара.

В Ливане зафиксирован первый случай холеры с 1993 года.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно сообщению, случай заболевания опасным недугом был зарегистрирован 5 октября в сельской местности на севере Аккара.

«Пациент проходит лечение и находится в стабильном состоянии», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, эпидемия холеры в Сирии продолжает охватывать все большее количество людей. Поначалу речь шла об отдельных очагах, но теперь это страшное заболевание распространяется по всей стране.

По данным сирийских СМИ, по состоянию на 26 сентября, от холеры в Сирии умерли уже 29 человек. Более 2 000 больных проходят обследование с подозрением на инфекцию. Подтверждена холера в 338 случаях.

Вместе с тем министерство здравоохранения Израиля пока не сообщало о введении особых мер предосторожности и не предупреждало жителей приграничных районов о повышенной опасности.

ООН считает настоящую ситуацию самой серьезной вспышкой заболевания в мире за последние несколько лет. Больше всего смертей зарегистрировано в Алеппо. Эпидемию объясняют проведением оросительных работ зараженной водой из реки Евфрат, которая протекает на востоке Сирии.